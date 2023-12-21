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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محلل اقتصادى: أرقام التضخم مازالت مرتفعة في عدة دول أوروبية

صدى البلد

أكد المحلل الاقتصادي أحمد نجم، أن أرقام التضخم مازالت مرتفعة في بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا، وهذا الارتفاع يصعب الأمر على المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالتحكم في ضخ أو سحب السيولة من البنوك.

 

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وقال في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز":" المملكة المتحدة البريطانية على وشك الدخول في مرحلة الركود، وبالتالي سيظل الاقتصاد البريطاني يعاني من مرحلة ضبابية حتى منتصف العام المقبل".

 

وأضاف أحمد نجم:" التحول الذي يحدث من قبل الفيدرالي الأمريكي جاء بالنفع على أسواق الأسهم، حيث يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حقيقي لإعادة التوازن إلى الأسواق".

 

وأشار إلى أن الأزمات الكثيرة والمتنوعة التي تعرض لها العالم السنوات القليلة الماضية بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أصبح العالم الآن غير قادر على التعافي السريع من تلك الأزمات، حيث نجد كبرى دول العالم على وشك الدخول في مراحل متقدمة من الركود.

التضخم اوروبا اقتصاد اوروبا اقتصاد اخبار التوك شو

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