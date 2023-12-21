سعر الدولار اليوم الخميس 21 /12 /2023 فى البنوك المصرية

يقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار الدولار اليوم، الخميس 21 ديسمبر، بالبنوك المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.8414 جنيه للشراء و30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.