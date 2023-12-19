روسيا والصين تستعدان لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، اليوم الثلاثاء، إن روسيا والصين اتفقتا على احتساب مؤشرات التجارة المتبادلة بالعملتين الوطنيتين فقط.

وأضاف تشيرنيشينكو: “تستمر التجارة بين روسيا والصين في إظهار النمو هذا العام، على الرغم من القاعدة المرتفعة في العام الماضي”، مشيرا إلي أن “موسكو وبكين تدرسان التجارة المتبادلة بالعملات الوطنية فقط”.

وتابع نائب رئيس الوزراء الروسي: “بالطبع، لا يمكن لمثل هذا النمو الهائل أن يستمر دائمًا، ومع ذلك، الآن بوتيرة سريعة للغاية، قبل عام، تم تحديد مستوى 200 مليار دولار الذي حدده رئيس بلادنا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج”.

وقال تشيرنيشنكو: “تم تحقيق ذلك، والذي سنحسبه الآن، بموافقة رؤساء الحكومات فقط بالروبل واليوان الصيني. وهذا ما يقرب من 1.5 تريليون يوان صيني”.

وأكد أن روسيا تحتل بكل ثقة المركز الرابع بين جميع شركاء الصين في حجم التبادل التجاري، وأن العلاقات تسير بشكل جيد في كافة الاتجاهات.

التخلص من الدولار الأمريكي

وأمس، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن التنمية المستدامة للعلاقات المالية والتسويات داخل مجموعة بريكس مهمة للغاية لجميع الدول الأعضاء، داعيا أعضاء المجموعة إلى التخلص من الدولار الأمريكي.

جاء هذا البيان خلال منتدى الحوار المالي الروسي الصيني في بكين، حيث التقى سيلوانوف مع نظيره الصيني لان فوان.

كانت مجموعة البريكس التي تتألف من الاقتصادات الناشئة ــ والتي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ــ تناقش سبل تسهيل المدفوعات بالعملات المحلية بين البلدان الأعضاء. وتهدف الكتلة إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي واليورو لتسريع النمو.