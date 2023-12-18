دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو، أن الأرجنتين ستخفض قيمة البيزو عملتها الرسمية بأكثر من 50% كجزء من إجراءات الطوارئ لمساعدة اقتصاد البلاد.

الارجنتين تخفض عملتها امام الدولار

ام البنك المركزي الأرجنتيني في السنوات الأخيرة بطباعة المزيد من البيزو لمساعدة حكومة البلاد على تجنب التخلف عن سداد ديونها.

وتمثل هذه الخطوة الخطوة الأولى من عدة خطوات للحد من هذا التضخم المفرط، الذي دفع البنك المركزي الأرجنتيني في أكتوبر إلى رفع سعر الفائدة القياسي إلى 133٪.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.