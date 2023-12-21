إسماعيل هنية: نطالب بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين مقابل تسليم المحتجزين الإٍسرائيليين

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تصريحات هامة أدلى بها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،، قائلا "إن المباحثات التي تجري في القاهرة تتناول الأوضاع في غزة وبحث الشروط المتعلقة بتبادل الأسرى.

وأكد إسماعيل هنية، أن أي حديث عن تبادل الرهائن مرهون بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل من قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، مشيرا إلى أن المباحثات التي يتم إجراؤها في القاهرة، أكدت ضرورة الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين، مقابل تسليم المحتجزين الإسرائيليين.

وأثنى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على الموقف المصري خاص بعد إدخال المساعدات لأهالي غزة، والسعي نحو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

جيش الاحتلال

وقال مصطفى بكري، إن ما يحدث في غزة جريمة حرب تتطلب محاكمة دولية لهم، معلقا “ نحمد الله أن كتائب القسام وكتائب الأقصى تدافع عن الشرف والكرامة وتلحق خسائر كبيرة بجيش الاحتلال”.