هل ترتفع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؟.. التموين تكشف الحقيقة

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين، أن أسعار الذهب عالميا سوف تزيد في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تلك الأسعار ستؤثر بشكل كبير على الأسعار المحلية.

وقال عشماوي، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن قرار الحكومة الأخير بتخفيض الضريبة المقدمة على المشغولات الذهبية من القادمين من الخارج، كان له أثر كبير في تراجع الأسعار لفترة مؤقتة.

تثبيت سعر الفائدة الأمريكية

وتابع رئيس جهاز التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين، أن قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن تثبيت سعر الفائدة الأمريكية، كان له تأثير في ارتفاع أسعار الذهب عالميا.