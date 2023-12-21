زلزال قوي يضرب البحر المتوسط

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، أن زلزالا قويا ضرب البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المرصد التركي، أن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومتر في البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 6.3 درجة علي مقياس ريختر قبالة جزر ألوشيان في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإنه تم تسجيل الزلزال على بعد 106 كيلومترات من مدينة أداك في الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه.

ووقع مركز الزلزال على عمق 33.2 كيلومتر تحت سطح الأرض.