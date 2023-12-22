لحظة بلحظة.. موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني لحصد برونزية مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني .. يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع فريق أوراوا الياباني على تحديد المركز الثالث وحصد برونزية مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

تبدأ المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء على أن تنقلها للبث المباشر قنوات SSC السعودية ، والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة

الأهلي يسعى لحصد البرونزية الرابعة



مشوار الأهلي في البطولة بدأ بالفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما ، فيما خسر من فلومنينيسي البرازيلي في نصف النهائي بثنائية نظيفة ، ويأمل في الفوز على أوراوا الياباني لحصد البرونزية الرابعة في تاريخه.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية



يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي ثلاث وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي 2012، وفبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.