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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتمنى خسارة مصر| تصريح مفاجئ من نجم ليفربول السابق بسبب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

من الممكن أن يغيب محمد صلاح لمدة شهر تقريبًا عن ليفربول وذلك خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى ستنطلق يوم 13 يناير المقبل في كوت ديفوار.

يأمل نجم ليفربول السابق مارك لورنسون أن تفشل مصر في التأهل من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى يتمكن محمد صلاح من العودة إلى ليفربول في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

ويواجه يورجن كلوب الشهر المقبل خسارة هدافه الرئيسي لما يصل إلى سبع مباريات أثناء رحيله للمنافسة في بطولة كرة القدم الأفريقية، وسيكونون ضد فولهام ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وبورنموث وفولهام في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، وتشيلسي وأرسنال وبيرنلي، وستكون المباراة السابعة في الجدول الزمني إذا وصل النادي إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي ، والتي ستقام في نهاية الأسبوع الأخير من شهر يناير.

ولا شك أن صلاح يرغب شخصيًا في تحقيق هدف أفضل من المرة السابقة في هذه النسخة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير، وقد تعرض فريقه المصري للدمار على يد زميله السابق ساديو ماني والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، البطولة السابقة قبل عامين.

ومع ذلك، بينما يتمنى لورنسون  كل النجاح في العالم للاعب الريدز رقم 11 أثناء وجوده مع منتخب بلاده، فإن خط لورينسون القاسي يظهر أنه يأمل أن يخرج الفراعنة بشكل مفاجئ من دور المجموعات حتى يغيب صلاح عن ثلاث مباريات فقط.

وقال مدافع ليفربول السابق لبادي باور: "لا أريد الاستخفاف، لكن أتمنى أن تخسر مصر المباريات القليلة الأولى ويعود!"

ففي المجموعة الثانية، ستواجه مصر الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق - الغانيون هم الدولة الوحيدة بخلاف صلاح في تلك الرباعية التي فازت بكأس الأمم الأفريقية من قبل، مع تأهل أول فريقين، يبدو من المحتمل أن يجعل صلاح مرحلة المجموعات بمثابة صدمة كبيرة.


واكد مدافع الريدز السابق أن السبب وراء تأثير غياب صلاح على ليفربول بشدة هو قدراته التهديفية والإبداعية، حتى الآن، سجل هذا الموسم 15 هدفًا وصنع ثمانية، وهو ما يمثل عائدًا أكبر بكثير مقارنة بنظرائه في الهجوم، فالمصاب ديوجو جوتا لديه ثمانية أهداف فقط، وداروين نونيز سبعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة، وكودي جاكبو سبعة أهداف وتمريرتين حاسمتين، ثم أخيرًا لويس دياز لديه خمسة أهداف وتمريرة واحدة.

وأضاف لورينسون: "هناك عدد من الأشخاص الذين يمكنهم استبدال محمد صلاح خلال كأس الأمم الأفريقية، لأن لديهم أربعة مهاجمين آخرين، ولقد تعاملوا مع الأمر من قبل، وسيتعاملون معه مرة أخرى، ما يحالفهم الحظ هو أن لديهم عددًا لا بأس به من اللاعبين الآخرين. ولهذا السبب لديك فريق كبير، ويجب على شخص ما أن يتولى المسؤولية". من صلاح - لم يسجل في نهاية الأسبوع، لذا فالمباراة القادمة ليست جديدة".

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