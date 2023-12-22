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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن سقوط ضحايا في هجوم روسي بـ المسيرات خلال الليل

هجوم روسي بالمسيرات
هجوم روسي بالمسيرات على أوكرانيا

أعلنت القوات الجوية في كييف، اليوم الجمعة، إن الجيش الأوكراني أسقط 24 طائرة بدون طيار هجومية من أصل 28 أطلقتها روسيا خلال الليل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكد الجيش الأوكراني أنه تم تدمير الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع فوق أجزاء من وسط وجنوب وغرب أوكرانيا.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن إصابتين على الأقل في العاصمة كييف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش اقترح تعبئة ما يتراوح بين 450 و500 ألف أوكراني إضافي بالقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء ذلك في الوقت الذي تكثف فيه روسيا ضرباتها الجوية على العاصمة كييف وميدنتي خاركيف وخيرسون.

وأضاف الرئيس الأوكراني، في مؤتمره الصحفي بمناسبة نهاية العام، أنها قضية "حساسة للغاية" سيناقشها الجيش والحكومة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال الاقتراح إلى البرلمان.

وقال زيلينسكي إنه أراد الاستماع إلى آراء مؤيدة لقرار تعبئة المزيد من الأوكرانيين قبل دعم مثل هذه الخطوة، معربا: "إنه رقم كبير للغاية".

وقال زيلينسكي: "قلت إنني سأحتاج إلى مزيد من الآراء الداعمة لهذه الخطوة. لأنها أولاً وقبل كل شيء مسألة تتعلق بالشعب، وثانياً، إنها مسألة عدالة، ومسألة قدرة دفاعية، ومسألة مالية".

الرئيس الأوكراني الجيش الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطائرات بدون طيار الإيرانية الطائرات بدون طيار القوات المسلحة الأوكرانية طائرات بدون طيار فولوديمير زيلينسكي طائرة بدون طيار

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