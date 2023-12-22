ارتدوا كمامات.. الأرصاد تحذر مرضى الجيوب الأنفية من الأتربة العالقة في الجو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الجمعة والذي يوافق أول أيام فصل الشتاء، تشهد استمرار تأثر البلاد بالغطاء السحابي على المناطق الشمالية تحديدا، حيث تعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال ساعات النهار في الطقس اليوم، هى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحم، حيث تؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، لسقوط أمطار متوسطة على متاطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وحول حركة البحرين، يكون المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف المتر

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين من مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، بضرورة ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل خلال الطقس اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، على مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية

السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية

شمال الصعيد ٢١ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٤ درجة مئوية



