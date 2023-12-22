أسرار نوبيا الجديد Nubia Z60 Ultra ..فيديو يكشف تفاصيل دقيقة عن الهاتف

كشفت عملية التفكيك عن الأجزاء الداخلية لهاتف نوبيا الرائد الجديد Nubia Z60 Ultra، وذلك لمعرفة سبب وجود جزيرة الكاميرا ذات الشكل الغريب في الجزء الخلفي من الجهاز، كما أظهرت نظام التبريد الفريد للهاتف.

ومن خلال الفيديو الذي شاركه فريق WekiHome، تم الكشف عن جميع الأجزاء الداخلية الرئيسية لهاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، ورؤية الأجزاء الداخلية للجهاز من خلال إزالة غطاء الخلفية الزجاجي.



وأظهر التصميم الداخلي للهاتف، أن نوبيا وضعت العديد من المكونات في الجزء العلوي للجهاز بجوار جزيرة الكاميرا، يضم هذا الجزء Snapdragon 8 Gen 3 والكاميرات وأجزاء مهمة أخرى.

وأسفل هذا الجزء توجد البطارية الكبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، وكما يظهر الفيديو، لا يوجد ملف شحن لاسلكي، ومع ذلك، بذل مهندسون نوبيا الكثير من الجهد لتحسين حل التبريد بهاتف Nubia Z60 Ultra.

Nubia Z60 Ultra

وبالعودة إلى الجزء العلوي من الجهاز، يبرز إعداد الكاميرا في Z60 Ultra من أهم الأجزاء الداخلية للجهاز، وتأتي جميع المستشعرات مزودة بتقنية OIS، الموجودة حتى في الوحدة فائقة الاتساع، كما تأتي كل عدسة مع رقائق نحاسية في الخلف، ويساعد ذلك على التخلص من الحرارة، مما يجعل المستشعرات قادرة على العمل لفترة طويلة دون مشاكل.

مواصفات هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف نوبيا الرائد Nubia Z60 Ultra، بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل سطوع يبلغ 1500 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز الشاشة بدعم معدل أخذ عينات يبلغ 1200 هرتز وتعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز.

ويتمتع هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، بكاميرا رئيسية تحتوي على مستشعر سوني IMX800 مقاس 1 / 1.49 بوصة، بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع عبارة عن وحدة كبيرة مقاس 1 / 1.56 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة زوم عبارة عن وحدة مقاس 85 مم مزودة بتقنية OIS وجهاز التصوير OmniVision OV64B الشهير بدقة 64 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تحتوي على شريحة عرض خاصة بها ومحرك استشعار عميق يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويتم تشغيل هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن معالج رسوميات من نوع Adreno 750، في أربعة تكوينات مختلفة بسعة: 8 + 256 جيجابايت، و12 + 256 جيجابايت، و12+ 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

ويحزم هاتف نوبيا Nubia Z60 Ultra، بطارية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 80 وات، ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة المستخدم MyOS الخاصة بشركة نوبيا.

ويتوفر هاتف Nubia Z60 Ultra، للبيع من خلال موقع نوبيا الرسمي، في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة والمكسيك، مقابل سعر يبدأ من 599 دولارا (أي ما يعادل 18.506 جنيه مصري) للطراز الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت.