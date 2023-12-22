عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين الكويتيه تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جذابه

روان بن حسين
روان بن حسين

تحرص الفنانة الكويتيه روان بن حسين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

تألقت روان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت لوك رياضي من امام البحر  أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياجالناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.


 

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.


وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.


وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

اغنيتها الجديدة الفنانة الكويتية روان بن حسين دان حداد فيديو كليب عمر إسماعيل لوك رياضي من امام البحر يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

ترشيحاتنا

بعد تلقيه عرضًا سعوديًا مغريًا .. قرار عاجل من الأهلي بشأن الشناوي

النشرة الدينية | كم مرة نادى الله على عباده المؤمنين في القرآن؟.. وعجائب سورة الضحى

نيسان قشقاي تعود من جديد للسوق المصري .. اعرف الأسعار

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

زعيم الانفصاليين الأرمن يتراجع عن قرار حل جمهورية ناجورنو قره باغ

كارثة إنسانية مميتة| إعلان خطير من الاتحاد الأوروبي بشأن قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة.. مفاجآت وصدمات في توقعات الأبراج 2024

أرخص حاجة .. توابل في المطبخ المصري تعالج أشهر مشاكل الجسم

للأطفال والبالغين.. ظهور هذه الأعراض يشير إلى التهاب الأذن الوسطى

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

فيديو

إنقاذ الجنيه | اسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ