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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أضرار الجبنة الموتزاريلا

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،اضرار جبنة الموتزاريلا ..
احتواؤها على الدهون المشبعة
تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة التي يمكن أن تكون مصدر قلق لصحة القلب والأوعية الدموية وقضايا الوزن من المستحسن تناول منتج الألبان هذا باعتدال والذهاب إلى متغيرات منخفضة الدهون.
تحتوي على كمية مرتفعة من الصوديوم
تحتوي على كمياتٍ كبيرة من الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم ويسبب احتباس سوائل في الجسم.
اضطراب جهاز الغدد الصماء
توجود في هذه الجبنة هرمون الإستروجين وغيرها من الهرمونات، يسبب تعطل في جهاز الغدد الصم وزيادة نسبة الإصابة ببعض أنواع السرطان.

عدم تحمل اللاكتوز
الشخص المصاب بعدم تحمل اللاكتوز لا يوجد في جسمه الإنزيم اللازم لتحطيم السكر الموجود في الحليب، ويمكن أن يؤدي استهلاك الحليب ومنتجاته إلى الانتفاخ و الإسهال ويمكن أن يتحمّل بعض الأشخاص منتجات الحليب المنخفضة باللاكتوز، كاللبن، والجبن مثل جبن الشيدر والبارميزان.

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أضرار الجبنة الموتزاريلا

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