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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موافى: الله ذكر كل شيء في الدنيا على الأرض إلا الرزق في السماء

حسام موافى
حسام موافى

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة لشخص كان يتمنى الالتحاق بالتعليم الجامعي ولكن حلمه لم يتحقق، قائلا: أكبر واحد عنده مصنع في مصر خريج دبلوم صنايع.

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الله ذكر كل شيء في الدنيا على الأرض، إلا الرزق فهو في السماء.


وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: رزقك مش في الأرض، ولكن في السماء كما وعد الله، ولا علاقة بين التعليم الجامعي والرزق، من يريد أن يكون كبيرًا سيكرمه الله بما يريد .

وأردف: الله لا يقف سوى مع المظلوم، والله جعل الظلم بيننا محرما ولن يظلم أحد، معلقا: زمان كنا رايحين نسمع نتيجة الثانوية العامة وكل طالب معه والده، وناظر المدرسة ينادي على الطالب ونتيجة حيث لم تكن يتم تعليقها في ذلك الوقت.

واستطرد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن زميله سمع اسمه في المركز الأخير، ووالده لطشه وتدخل والد حسام موافي لمنع الضرب عن الطالب من والده.

الفاشل


وقال موافي: مرت السنوات وتقريبا 30 عاما ووجد أن هاتفا يدعوه لنادي الأورومان لطلاب دفعتهم وذهب إلى هناك، قائلا: كنت فاكر نفسي بني آدم كبير أستاذ دكتور في كلية الطب، وبعدين لقيت واحد الناس بتوسع له ومعاه تليفونات، وقالي أنت موافي وبعدين بوس وأحضان وكان الأخير في الدفعة وبقي صاحب واحدة من أكبر الشركات.

واختتم الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، محدش يقلب القصة ويقول الفاشل في مصر هو اللي ينفع، ولكن الرزق في السماء .

التعليم الجامعي الثانوية العامة الدكتور حسام موافي الظلم تيجة الثانوية العامة دبلوم صنايع كلية الطب

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