ناقد رياضي: الأهلي له بصمة دائما في كأس العالم للأندية

قال محمد جمال، الناقد الرياضي، إن فوز الأهلي على أوراوا الياباني، ليس سهلا على الإطلاق، خاصة أنه بطل آسيا، وكل الفرق التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية هي أبطال قارتها، وتحقيق الأهلي البرونزية؛ هو نجاح كبير، خاصة أنها آخر بطولة له بالنظام القديم، قبل أن تتحول إلى كأس عالم مصغر بمشاركة 32 فريقا.

فوز الأهلي على أوراوا الياباني

أضاف "جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال القناة "الأولى"، أن الأهلي له بصمة في كأس العالم للأندية دائما، ودائما شعبية البطولة تزيد؛ بمشاركة النادي الأهلي، ودائما يكون له بصمة في البطولة، ونجاحات كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن رغبة جماهير الأهلي كانت أكبر من البرونزية، وهذا أمر عظيم بالنسبة للنادي الأهلي، أن تزيد طموح جماهيره بشكل كبير، لافتا إلى أنهم كانوا يرغبون في الفوز على فلومينينسي؛ من أجل الوصول لنهائي البطولة للمرة الأولى، ولكن ختام الأهلي بالبرونزية للمرة الرابعة في تاريخ الأهلي إنجاز كبير.

ونوه بأن النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، ستكون أصعب على النادي الأهلي، في ضوء مشاركة عدد أكبر من الفرق، ولكن النادي الأهلي سيبذل جهودًا كبيرة في البطولات المقبلة.