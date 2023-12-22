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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| ربيعة ينضم إلى قائمة الأكثر مشاركة بكأس العالم للأندية

رامي ربيعة
رامي ربيعة

انضم رامي ربيعة، إلى قائمة لاعبي الأهلي الأكثر مشاركة في عدة نسخ من كأس العالم للأندية، إلى جانب وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وحسام عاشور، وذلك بمشاركته اليوم أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرنزوية للبطولة.

قائمة الأكثر مشاركة بكأس العالم للأندية

وشارك الرباعي في 5 نسخ من البطولة، ومعهم حسين الشحات، الذي شارك هو الآخر في 5 نسخ من البطولة، من بينها نسخة مع العين الإماراتي، يليهم عماد متعب وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة برصيد 4 مشاركات لكل منهم، وكل من محمد بركات وشادي محمد وأمادو فلافيو وأحمد فتحي وأحمد شديد قناوي ووليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وياسر إبراهيم برصيد 3 مشاركات لكل منهم، ومعهم بيرسي تاو وشارك في 3 نسخ منها واحدة مع صن داونز الجنوب إفريقي، و20 لاعبًا شارك كل منهم مرتين، و33 لاعبًا شارك كل منهم مرة واحدة.

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