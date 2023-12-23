عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق.. رجل تسعيني يكسب مواجهة مع لص مسلح في إيطاليا

صدى البلد

حاول مواطنًا جزائريًا سرقة رجل مسن في ميلانو في واقعة حدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن اللص كان مسلحًا بمسدس، إلا أنه سرعان ما واجه المقاومة من قبل ضحيته المحتملة، الذي تبين أنه مدرب تدريب سابق لفريق المبارزة الإيطالي.

أتيليو فيني، الذي يبلغ من العمر 93 عامًا، شارك قصته الملهمة مع صحيفة "كورييري الإخبارية".

txt

صدمه بالسيارة على الدائري.. السجن عامين لـ لص سرق مواطنًا

txt

حبس لص الهواتف المحمولة في التجمع الخامس

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قال فيني وهو ييضحك: "اللص لم يدرك أنني قد أكلت أكباد الحكام العديد من المرات على المنصة"، وقد قاد فيني منتخب إيطاليا لسلاح السيف لمدة تقارب 30 عامًا.

وقد ساهم في تحقيق العديد من الانتصارات للبلاد، بما في ذلك الفوز بالميداليات الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونيخ.

ووقع الحادث مساء الاثنين في ساحة "دي أجوستيني" في ميلانو، بالقرب من منزل فيني. وذكر المدرب السابق أنه كان يعود من نزهة عندما توقفه اللص الذي حاول سرقته. وقال فيني: "أدركت أنه كان يهددني بمسدس. في تلك اللحظة، طلب مني أن أعطيه المال أو الساعة".

ولكن بدلاً من الموافقة على مطلب اللص، قرر فيني مواجهته بالمقاومة. وقال: "لكمته في وجهه وضربت يده، مما أدى إلى سقوط مسدسه بعيدًا، ثم دفعته". 

وتذكر فيني أنه علق بين بعض الدراجات البخارية بعد ذلك، تدخل بعض الشباب وقبضوا على اللص في انتظار وصول الشرطة، وذكر فيني أن مهاجمه تبين أنه مواطن جزائري مطلوب في وطنه بتهمة القتل. وأشار فيني : "ليس شيئًا صغيرًا" .

الألعاب الأولمبية البطولة الهجرة الانتصارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

مانشستر سيتي يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية

ترشيحاتنا

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: هذه آخر دقيقة وبعدها تُصلى قضاء

لن تصدق.. رجل تسعيني يكسب مواجهة مع لص مسلح في إيطاليا

خبر سار| شوبير يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

حمدي فتحي يوجه رسالة للأهلي بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية

موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ