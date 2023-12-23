لن تصدق.. رجل تسعيني يكسب مواجهة مع لص مسلح في إيطاليا

حاول مواطنًا جزائريًا سرقة رجل مسن في ميلانو في واقعة حدثت في وقت سابق من هذا الأسبوع. وعلى الرغم من أن اللص كان مسلحًا بمسدس، إلا أنه سرعان ما واجه المقاومة من قبل ضحيته المحتملة، الذي تبين أنه مدرب تدريب سابق لفريق المبارزة الإيطالي.

أتيليو فيني، الذي يبلغ من العمر 93 عامًا، شارك قصته الملهمة مع صحيفة "كورييري الإخبارية".

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، قال فيني وهو ييضحك: "اللص لم يدرك أنني قد أكلت أكباد الحكام العديد من المرات على المنصة"، وقد قاد فيني منتخب إيطاليا لسلاح السيف لمدة تقارب 30 عامًا.

وقد ساهم في تحقيق العديد من الانتصارات للبلاد، بما في ذلك الفوز بالميداليات الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 في ميونيخ.

ووقع الحادث مساء الاثنين في ساحة "دي أجوستيني" في ميلانو، بالقرب من منزل فيني. وذكر المدرب السابق أنه كان يعود من نزهة عندما توقفه اللص الذي حاول سرقته. وقال فيني: "أدركت أنه كان يهددني بمسدس. في تلك اللحظة، طلب مني أن أعطيه المال أو الساعة".

ولكن بدلاً من الموافقة على مطلب اللص، قرر فيني مواجهته بالمقاومة. وقال: "لكمته في وجهه وضربت يده، مما أدى إلى سقوط مسدسه بعيدًا، ثم دفعته".

وتذكر فيني أنه علق بين بعض الدراجات البخارية بعد ذلك، تدخل بعض الشباب وقبضوا على اللص في انتظار وصول الشرطة، وذكر فيني أن مهاجمه تبين أنه مواطن جزائري مطلوب في وطنه بتهمة القتل. وأشار فيني : "ليس شيئًا صغيرًا" .