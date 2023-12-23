أول تعليق من النادي الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية

هنأ طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي بالفوز برونزية كأس العالم للأندية، في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.



وقال طارق قنديل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن رابع برونزية في تاريخ الأهلي وثالثة لكابتن محمود الخطيب وثاني أكثر نادي إحرازا للأهداف بعد ريال مدريد و٨ مشاركات.

وأضاف طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، أن لاعبي النادي الأهلي قدموا مباريات في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية في غابة القوة من حيث الأداء، متابعا أن جماهير الكرة المصرية تهنىء الأهلي