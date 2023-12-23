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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من النادي الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي

هنأ طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي بالفوز برونزية كأس العالم للأندية، في البطولة المقامة في المملكة العربية السعودية.
 

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تعليق غير متوقع من عمرو أديب على برونزية النادي الأهلي بكأس العالم للأندية

وقال طارق قنديل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن رابع برونزية في تاريخ الأهلي وثالثة لكابتن محمود الخطيب وثاني أكثر نادي إحرازا للأهداف بعد ريال مدريد و٨ مشاركات.
وأضاف طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، أن لاعبي النادي الأهلي قدموا مباريات في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية في غابة القوة من حيث الأداء، متابعا أن جماهير الكرة المصرية تهنىء الأهلي

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