تعليق غير متوقع من عمرو أديب على برونزية النادي الأهلي بكأس العالم للأندية

هنأ الإعلامي عمرو أديب، جماهير الكرة المصرية والنادي بتحقيق الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية «السعودية 2023» وذلك بعد فوزه على نظيره أوراوا الياباني، برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة ، أن :"اوعى حد ياخد منكم فرحتكم ويقولكم الفريق ضعيف او دي برونزية ، ومبروك للأهلاوية، الأهلي حقق انتصار عظيم، وشرف الكرة المصرية والإفريقية، الأهلي أثبت أنه فريق برونزي… واللي يقولك برونزية، قل له يا عم دي في العالمية".

وأضاف عمرو أديب، أنه :"اللي يقولك جمهور الأهلي زعلان علشان البرونزية، قول له في ناس مش لاقيه لا برونزية ولا نحاسية، إحنا قاعدين هنا لا عارفين ناخد الذهبية ولا الفضية ولا حتى نحاسية، والأهلي جاب 4 أهداف النهارده، ولسه الأهلاوية بيتكلموا أن معندهمش مهاجم، هو المهاجم كان هيعمل إيه أكتر من كده".