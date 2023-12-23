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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على برونزية النادي الأهلي بكأس العالم للأندية

عمرو اديب
عمرو اديب

هنأ الإعلامي عمرو أديب، جماهير الكرة المصرية والنادي بتحقيق الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية «السعودية 2023» وذلك بعد فوزه على نظيره أوراوا الياباني، برباعية مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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شرَّفنا.. عمرو أديب يهنئ الأهلي بتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية


وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة ، أن :"اوعى حد ياخد منكم فرحتكم ويقولكم الفريق ضعيف او دي برونزية ، ومبروك للأهلاوية، الأهلي حقق انتصار عظيم، وشرف الكرة المصرية والإفريقية، الأهلي أثبت أنه فريق برونزي… واللي يقولك برونزية، قل له يا عم دي في العالمية".
وأضاف عمرو أديب، أنه :"اللي يقولك جمهور الأهلي زعلان علشان البرونزية، قول له في ناس مش لاقيه لا برونزية ولا نحاسية، إحنا قاعدين هنا لا عارفين ناخد الذهبية ولا الفضية ولا حتى نحاسية، والأهلي جاب 4 أهداف النهارده، ولسه الأهلاوية بيتكلموا أن معندهمش مهاجم، هو المهاجم كان هيعمل إيه أكتر من كده".

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