شرَّفنا.. عمرو أديب يهنئ الأهلي بتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بفوز النادي الأهلي على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2، مساء اليوم الجمعة، والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "ألف مبروك للنادي الأهلي.. أثبت أنه فريق برونزي، وشرف الكرة المصرية والإفريقية".

وتابع عمرو أديب: "تهنئة للأهلاوية على البرونزية، جماهير الأهلي كانت تطمع في تحقيق ميدالية أفضل، ولكن القادم أفضل".

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.