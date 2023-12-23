عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: الأهلي يشرف الكرة المصرية كالعادة: رافعين راسنا

محمد بركات
محمد بركات

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر نجح في تشريف الكرة المصرية مُجددًا، بعدما تُوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.

txt

أستاذ جامعي: النهر الصناعي بطول 114 كيلو يوسع الرقعة الزراعية.. فيديو

txt

هند البنا: سلوكيات وعلامات إذا ظهرت على شخص يجب الذهاب لطبيب نفسي


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كالعادة يثبت أنه الذي يشرف الكرة المصرية في المحافل الدولية.. رافعين راسنا".


وأضاف: "مازلنا نشعر بالغضب من عدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعدما شاهدنا المباراة النهائية، شعرنا بأن الأهلي كان سيقدم أداءً أفضل من فلومينينسي البرازيلي".


وتابع: "الأهلي سجّل 4 أهداف أمام فريق مكافح، ويستحق الفوز بالبرونزية، التي حققها للمرة الثالثة في 4 مواسم، لينجح في تشريف الكرة المصرية مُجددًا".


وأكمل: "لاعبو الأهلي رجالة.. فريق أوراوا ريدز عاد للمباراة، ولكن لاعبي الأهلي عادوا مُجددًا لمستواهم سريعًا، وتعاملوا مع المباراة طوال الـ 90 دقيقة، وهو وضع مختلف عن الذي حدث في مباراة فلومينينسي".


وواصل: "تحضيرات كولر للمباراة كانت جيدة، ورأينا من تصريحات لاعبي الأهلي أنهم يريدون تعويض الجماهير عن الذي حدث في مباراة فلومينينسي".

محمد بركات الأهلى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

مانشستر سيتي يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: هذه آخر دقيقة وبعدها تُصلى قضاء

موضوعات متعلقة

الكعبي: الزمالك الأكثر شعبية في الخليج ومشاركته ستزيد من أهمية دورة الوحدة الودية

بركات يشيد بدور الخطيب: يذهب للأطباء و يعود لـ لاعبي الأهلي

عجوز تحصل على الماجستير في سن التسعين

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

قطعة قماش أثرية تثير الجدل في أوكرانيا

التلميذة ضربت صاحبتها جوه الفصل | جريمة في ألمانيا

ساعة رعب..لحظة توقف قطار الموت بالركاب في الهواء

سيدة تخنق طفلتها أثناء النوم بشعرها.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

14 الف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض

ترامب يدعو بايدن لمناظرة كجزء من الحملة الانتخابية

تهمة الانتحال تلاحقها.. جدل جديد بسبب كلودين جاي رئيس جامعة هارفارد

استولى على 6.485 مليون جنيه.. حبس مستريح الهواتف الذكية في سوهاج

دعاء الصباح في آخر أسبوع في السنة للرزق.. 5 كلمات تصب عليك الخير صبا

بركات: الأهلي يشرف الكرة المصرية كالعادة: رافعين راسنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفطر له القلوب.. فيديو لشاب فلسطيني يتجول بين حطام المباني|شاهد ماذا قال؟

الأشرس قبل انتهاء العام| تحذيرات من طقس اليوم السبت.. الأكثر برودة لهذه الأسباب

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ