بركات: الأهلي يشرف الكرة المصرية كالعادة: رافعين راسنا

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر نجح في تشريف الكرة المصرية مُجددًا، بعدما تُوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كالعادة يثبت أنه الذي يشرف الكرة المصرية في المحافل الدولية.. رافعين راسنا".



وأضاف: "مازلنا نشعر بالغضب من عدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعدما شاهدنا المباراة النهائية، شعرنا بأن الأهلي كان سيقدم أداءً أفضل من فلومينينسي البرازيلي".



وتابع: "الأهلي سجّل 4 أهداف أمام فريق مكافح، ويستحق الفوز بالبرونزية، التي حققها للمرة الثالثة في 4 مواسم، لينجح في تشريف الكرة المصرية مُجددًا".



وأكمل: "لاعبو الأهلي رجالة.. فريق أوراوا ريدز عاد للمباراة، ولكن لاعبي الأهلي عادوا مُجددًا لمستواهم سريعًا، وتعاملوا مع المباراة طوال الـ 90 دقيقة، وهو وضع مختلف عن الذي حدث في مباراة فلومينينسي".



وواصل: "تحضيرات كولر للمباراة كانت جيدة، ورأينا من تصريحات لاعبي الأهلي أنهم يريدون تعويض الجماهير عن الذي حدث في مباراة فلومينينسي".