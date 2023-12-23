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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هند البنا: سلوكيات وعلامات إذا ظهرت على شخص يجب الذهاب لطبيب نفسي

المرض النفسي
المرض النفسي

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن هناك سلوكيات وعلامات عديدة تشير إلى أن الشخص يحتاج إلى طبيب نفسي، أولها أن يكون الشخص يشعر أنه معطل عن حياته بشكل طبيعي، أو شخص بدأ في الانعزال عن ما حوله. 

حديث عن الطب النفسي 

وأضافت "البنا"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن من ضمن العلامات أيضا أن يكون شخص سريع الغضب أو سريع الانفعال بشكل زائد عن الحد الطبيعي للشخص نفسه، فهذا قد يكون ملمح أنه يعاني من بعض الضغوطات النفسية. 

وتابعت أن الشخص إذا شعر بالأرق أو تغيرت طبيعة نومه أو أكله سواء بالنقصان أو الزيادة أو أن الشخص غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي في تلك الحالات يحتاج لزيارة طبيب نفسي ليعدل أفكاره ويعلم سبب الإيقاف أو أن الأفكار مشوشة بشكل عام، وتحتاج إلى الاتزان من جديد، "مش عيب أن الإنسان يروح لطبيب نفسي". 

طبيب نفسي الدكتورة هند البنا الطب النفسي استشاري الصحة النفسية برنامج التاسعة

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