هند البنا: سلوكيات وعلامات إذا ظهرت على شخص يجب الذهاب لطبيب نفسي

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن هناك سلوكيات وعلامات عديدة تشير إلى أن الشخص يحتاج إلى طبيب نفسي، أولها أن يكون الشخص يشعر أنه معطل عن حياته بشكل طبيعي، أو شخص بدأ في الانعزال عن ما حوله.

حديث عن الطب النفسي

وأضافت "البنا"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن من ضمن العلامات أيضا أن يكون شخص سريع الغضب أو سريع الانفعال بشكل زائد عن الحد الطبيعي للشخص نفسه، فهذا قد يكون ملمح أنه يعاني من بعض الضغوطات النفسية.

وتابعت أن الشخص إذا شعر بالأرق أو تغيرت طبيعة نومه أو أكله سواء بالنقصان أو الزيادة أو أن الشخص غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي في تلك الحالات يحتاج لزيارة طبيب نفسي ليعدل أفكاره ويعلم سبب الإيقاف أو أن الأفكار مشوشة بشكل عام، وتحتاج إلى الاتزان من جديد، "مش عيب أن الإنسان يروح لطبيب نفسي".