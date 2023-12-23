أستاذ جامعي: النهر الصناعي بطول 114 كيلو يوسع الرقعة الزراعية.. فيديو

تحدث الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن جهود الدولة في تنمية الصعيد في المجال الزراعي، خلال السنوات الأخيرة.



وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للتوسع في الرقعة الزراعية، لافتا إلى الدولة اتخذت خطوات استباقية في إنشاء المصانع المنتجة للأسمدة الزراعية، كما توسعت في تطوير واستخدام أساليب حديثة للري.



وقال الأستاذ بكلية الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن ما حدث في مشروع توشكي حلم تحول لواقع ملموس، مضيفًا أن استصلاح الأراضي الزراعية يلزمه جهد كبير.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها في الزراعة، ومنها “إنشاء نهر صناعي يبلغ طوله أكثر من 114 كيلو مترا، للتوسع في الرقعة الزراعية”.