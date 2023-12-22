الزراعة: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك اهتماما من الدولة بالحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية والماشية المملوكة لدى المربين وخاصة صغار المربين، وذلك جاء مع إطلاق عدد من الخدمات مثل برامج التمويل وإحياء مشروع البتلو وبرامج تحسين السلالات وتطوير إنتاجية هذه المزارع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الدولة في الماضي كانت تطلق حملتين في العام للوقاية من الأمراض المعدية أو المنتشرة في مناطق دول الجوار؛ لوقاية رؤوس الماشية من الأمراض، لافتا إلى أنه تم إطلاق حملتين في وقت سابق من هذا العام.

وأشار إلى أنه جرى إطلاق الحملة الثالثة في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.