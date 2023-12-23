إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بعد تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية

أكد إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم مستوى جيد منذ التعاقد مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" إمام عاشور لاعب كبير ودايمًا أقول إنه لو حافظ على تركيزه، سيكون ضمن أفضل اللاعبين في مصر وسيكون أساسي مع المنتخب الوطني".

وأكد :" إمام عاشور في نصف موسم حقق مع النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية، وذلك انجاز كبير ولا ينساه ومن الصعب تحقيقه بعد ذلك، بجانب أيضًا أنه حصل على أفضل لاعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع".

وتابع:" أتمني من إمام عاشور التركيز فقط لأنه بالفعل يملك موهبة رائعة لابد من الحفاظ عليها، واستمرار التركيز سيجعله يحقق بطولات عديدة مع الأهلي ومنتخب مصر".

جدير بالذكر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز، ببرونزية كأس العالم للأندية بعدما فاز برباعية أمام أوراوا ريد الياباني بطل آسيا.