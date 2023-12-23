بعد تصاعد التوتر.. مالي تستدعي سفيرها من الجزائر

استدعت مالي، اليوم السبت، سفيرها لدى الجزائر بعد تصاعد التوتر واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، استدعت مالي سفيرها من الجزائر متهمة الأخيرة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وسحب المجلس العسكري في مالي السفير مايجا للتشاور.

وتشهد مالي والجزائر بوادر أزمة دبلوماسية بشأن الجهود المبذولة لإنهاء التمرد في شمال مالي، حيث كانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود السلام بين مالي ومتمردي الطوارق المحليين.

وانهار اتفاق السلام المبرم عام 2015 بين مالي والمتمردين بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات.

وعقب ذلك، استدعت مالي سفير الجزائر في باماكو الحواس رياش، بعد استقبال البلد المغاربي وفد ماليا مناوئ للحكومة العسكرية في باماكو.

فيما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، سفير مالي بالجزائر ماهامان أمادو مايجا.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن الوزير أحمد عطاف "ذكر السفير المالي بقوة بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا".

وأضافت الخارجية الجزائرية أن "المبدأ الأول يتمثل في تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها "، وثانيا، القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.

ولفت البيان الجزائري "ثالثا، ونتيجة للمبدأين الأولين، أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وتابعت أنه فضلاً عن هذا التذكير، تمت الإشارة إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والذي دعت فيه الجزائر "جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابةً للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".

وأشارت إلى أنه تم التأكيد لسفير مالي أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.