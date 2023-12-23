بقوة 4.6 درجة.. زلزال يضرب شمال غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر مدينة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، وقع الزلزال فجر اليوم، السبت، بمحافطة أذربيجان الشرقية، على عمق 9 كيلومترات.

وقال مرتضى مينوئي، المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية، إنه تم إرسال فرق التقييم إلى المنطقة، مضيفًا: “بالنظر إلى إعادة تأهيل الوحدات السكنية الحضرية والريفية في مدينة ورزقان، فإن احتمال الخسائر المالية والبشرية منخفض”.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.