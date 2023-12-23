اجتماع موسع لوكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر لمتابعة الاستعدادات لامتحانات نصف العام

عقد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع مدير عام التعليم العام والتعليم الفني، ومديري الإدارات المختلفة، لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي للعام 2023/2024.

وخلال الاجتماع، شدد "منير" على أهمية تكثيف متابعة أداء الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، مطالبا بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وتحديث السجلات بشكل دوري، مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم بشكل منتظم وفقًا للقواعد المحددة.

وأكد وكيل التربية والتعليم على ضرورة إنهاء تدريس مقررات الفصل الدراسي الأول وضرورة الجاهزية لعقد امتحانات النقل.

كما أكد على ضرورة وضع الامتحانات وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، مع التأكيد على جاهزية المدارس لاستقبال أعمال الامتحانات ونشر الجداول في أماكن واضحة.

في سياق متصل، أوضح "منير" أن امتحان الصف الأول للمرحلة الثانوية سيعتمد على المحتوى الورقي بدلاً من المحتوى الإلكتروني، مشيرا إلى أهمية تجهيز المدارس لاستقبال أعمال الامتحانات، مع نشر الجداول في أماكن واضحة لتسهيل عملية الاستعداد والمتابعة.