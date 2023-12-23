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رئيس التحرير
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تعليم

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان تكشف عن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

الدكتورة منال عبد
الدكتورة منال عبد القادر

تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 /2024  لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول  سوف تعقد طبقا للجدول الزمني للمجلس الاعلي للجامعات وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى  وسوف تعقد فى مقر الكلية. 

من جهتها صرحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية حرصت علي مراعاة الاجازات والعطلات الرسمية واعياد الاخوه المسيحيين مع مراعاة التباعد في أيام الامتحانات ومراعاه عدم وجود تعارض بين المقررات لكل طلاب الكليه، وذلك بسبب طبيعه ان الدراسه بالكليه بنظام الساعات المعتمده ، وأن عدد الامتحانات 80 امتحانا تشمل 37 امتحانا بالشعبة العامة و21 امتحانا لبرنامج هندسة البرمجيات و22 امتحانا لبرنامج المعلوماتية الطبية.

واشارت عبد القادر إلى انه سوف يتم تجهيز لجان الامتحانات من البدروم الي الدور الرابع ، وتم  إعلان اللجان وأماكنها لجميع الطلاب من خلال الأكاونت الخاص بالطالب وتم الانتهاء من اعلان الاعمال السنه لمقررات الفصل الدراسي الاول وانهت الكنترولات الاستعدادت اللوجيستيه الخاصه  بهذا الفصل الدراسي.

جدير بالذكر انه قد أجرى الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، يرافقه الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والاستاذ عماد الدين سعيد أمين الكلية، جولة تفقدية بالكلية للاطمئنان على جاهزية القاعات والفصول الدراسية للاستعداد للامتحانات.

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