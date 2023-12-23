هل نواجه وباءً يلوح في الأفق؟.. استشاري يتحدث عن «الميكوبلازما»|فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، إن بكتيريا "الميكوبلازما" معروفة، وليس لها أعراض حرجة، والمضادات الحيوية الموجودة بالسوق فعّالة مع الميكوبلازما، ولا توجد أي بوادر مقلقة، ولا تقارن بجائحة كورونا.

وأضاف حاتم سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الفيروسات قدرتها على الانتشار أكثر، وليس لها علاج مباشر، لكن البكتيريا علاجها مضادات حيوية، وأغلب أنواع البكتيريا المعروفة لها علاج فعال.

البكتيريا لا تتحور

وأكد حاتم سليمان، أن البكتيريا لا تتحور بشكل مستمر مثل الفيروسات وعلاجها بشكل مباشر وسهل، والبكتيريا ليس لها قدرة على أنها تعمل جوائح عالمية.

وتابع: "المشكلة أن واحدة من أكثر الأخطار التي تواجه البشرية هو وباء مقاومة المضادات الحيوية، لأن في أنواع من البكتيريا بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية بتخلق بكتيريا لا تستجيب للمضادات الحيوية، فالموضوع محتاج توعية واستخدام أرشد للمضادات الحيوية".