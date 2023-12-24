داليا البحيري تخطف الأنظار برفقة ابنتها في دير جيست.. صورة

حرصت الفنانة داليا البحيري على الحضور إلى حفل دير جيست برفقه ابنتها، والتي خطفت الأنظار.

حضر عدد من نجوم الفن والغناء على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2023، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، أبرزهم: أسامة منير، صدقي صخر، دياب، محمد سامي ومي عمر، حنان مطاوع، خالد سرحان، رنا رئيس، جومانا مراد، عزيز الشافعي، اسماء جلال، دعاء حكم، أحمد رزق، حمزة العيلي.

كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي.

دير جيست

قالت الفنانة عبير صبري أنها توقعت النجاح الكبير الذى حققه مسلسل جميلة الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

وأضافت عبير صبري فى تصريح لصدي البلد"، أنها سعيدة بتكريمها اليوم فى مهرجان الدير جيست، وأشارت عبير صبري، أن شخصية نيرمين الذى قدمتها ضمن أحداث المسلسل كانت شخصية صعبة ومركبة، لذلك توقعت نجاحها.