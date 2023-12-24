غدًا بطولة السوبر المصري.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «غدًا بطولة السوبر المصري».



بطولة جديدة في كرة القدم تشهدها مصر لأول مرة هي بطولة كأس السوبر التي تقام غدًا الأثنين 25 ديسمبر في الإمارات، بمشاركة 4 أندية، هي الاهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدورى و فيوتشر كرابع بطولة الدوري الموسم المنقضي، يلتقي الاهلي سيراميكا كليوباترا نصف النهائي الذى يبدأ يوم 25 الجاري، وبراميدز مع فيوتشر والفائزان من المبارتين يلتقيان في المباراة النهائية يوم 28 للحصول على كأس السوبر! وتقام المباريات في إستاد هزاع بن زايد الذى شرفت بالحضور فيه كثيرا، وشاهدت كم هو منظم ومعد بشكل جيد،

نذكر أن الأهلي شرفنا أمس الأول في بطولة دولية هي كأس الأندية التي أقيمت بالشقيقة السعودية، نهنئ مصر، ونهنئ الاهلي وجماهيره حصوله علي البرونزية وفوزه بالمركز الثالث في البطولة.

ولكن لماذا يقام السوبر المصري خارج مصر رغم أن الأربع فرق مصرية!

نحن في أولى مراحل الجمهورية الجديدة بعد انتخابات رئاسية شارك فيها اربع مرشحين من مختلف التيارات السياسية لم تشهد حالة شجار، وفاز فيها الرئيس الأجدر الذى اجتمع على اختيارة 38 مليون مصري بنسبة 89% ممن لهم حق الاقتراع ، بحضور أكثر من أربعين مليون مصري للإدلاء بأصواتهم ، فما المانع إذن بتتويج هذا العرس السياسي بعرس آخر رياضى يكون بدايه لفتح الملاعب للجماهير فى هذه المرحلة من تاريخ الوطن ، اللعب خارج مصر كانت لها ظروفها التي نعرفها جميعا.

لكننا الآن نفخر ليل نهار ونشاهد بأعيننا انتشار الامن فى ربوع البلاد وصارت مصر واحة للمتعة والراحة والأمان !

تقام بطولاتنا على أرضنا



من الطبيعي أن تكون البطولات المحلية علي ارضها، فلا يتخيل احد أن تقام بطولة كأس إنجلترا في ألمانيا أو كأس فرنسا في سويسرا، فلتكن مبارياتنا كلها في مصر أن تقام بطولاتنا على أرضنا أفضل وأحسن ونقلها أسهل وفرصة لحضور المصريين في الخارج إلي مصر لحضور هذه البطولات كسياحة والتأمين واضح والناس ملتزمة والتنظيم علي أعلي مستوي ولم يعد لدينا شغب.. خاصة ونحن مقبلون على تصفيات كأس العالم وبطولات أفريقية يشارك فيها أنديتنا ومن بينها فرق صاعدة جديدة لشركات مثل سيراميكا وفيوتشر وبيراميدز تحتاج لتربية قواعد جماهيرية فى بلدها خاصة أنها أثبتت جدارتها فى الأداء الفنى والتنظيم والوعى على مستوى القارة.

أرجو أن أري كل البطولات التي تقام بين الأندية المصرية علي أرض مصر.