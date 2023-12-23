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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

صدى البلد

بطولة جديدة في كرة القدم تشهدها مصر لأول مرة هي بطولة كأس السوبر التي تقام غدا الأثنين 25 ديسمبر  في الإمارات، بمشاركة 4 أندية، هي الاهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدورى و فيوتشر كرابع بطولة الدوري الموسم المنقضي، يلتقي الاهلي سيراميكا كليوباترا نصف النهائي الذى يبدأ يوم 25 الجاري، وبراميدز مع فيوتشر والفائزان من المبارتين يلتقيان في المباراة النهائية يوم 28 للحصول على كأس السوبر! وتقام المباريات في إستاد هزاع بن زايد الذى شرفت بالحضور فيه كثيرا، وشاهدت كم هو منظم ومعد بشكل جيد، 
نذكر أن الأهلي شرفنا أمس الأول  في بطولة دولية هي كأس الأندية التي أقيمت بالشقيقة السعودية  نهنئ مصر ونهنئ الاهلي وجماهيره حصوله علي البرونزية وفوزه بالمركز الثالث في البطولة

ولكن لماذا يقام السوبر المصري خارج مصر رغم أن الاربع فرق مصرية!

نحن في أولى مراحل الجمهورية الجديدة بعد انتخابات رئاسية شارك فيها اربع مرشحين من مختلف التيارات السياسية لم تشهد حالة شجار، وفاز فيها الرئيس الأجدر الذى اجتمع على اختيارة 38 مليون مصري بنسبة 89% ممن لهم حق الاقتراع ، بحضور أكثر من أربعين مليون مصري للإدلاء بأصواتهم ، فما المانع إذن بتتويج هذا العرس السياسي بعرس آخر رياضى يكون بدايه لفتح الملاعب للجماهير فى هذه المرحلة من تاريخ الوطن ، اللعب خارج مصر كانت لها ظروفها التي نعرفها جميعا.
لكننا الآن نفخر ليل نهار ونشاهد بأعيننا انتشار الامن فى ربوع البلاد وصارت مصر واحة للمتعة والراحة والامان ! 
من الطبيعي أن تكون البطولات المحليه علي ارضها، فلا يتخيل احد أن تقام بطولة كأس إنجلترا  في ألمانيا او كأس فرنسا في  سويسرا، فلتكن مبارياتنا كلها في مصر  ان تقام بطولاتنا علي ارضنا أفضل وأحسن ونقلها اسهل وفرصة لحضور المصريين في الخارج  الي مصر لحضور هذه البطولات كسياحة والتأمين واضح والناس ملتزمة والتنظيم علي أعلي مستوي ولم يعد لدينا شغب .. خاصة ونحن مقبلون على تصفيات كأس العالم وبطولات أفريقية يشارك فيها انديتنا ومن بينها فرق صاعدة جديدة لشركات مثل سيراميكا و فيوتشر وبيراميدز تحتاج لتربية قواعد جماهيرية فى بلدها خاصة أنها اثبتت جدارتها فى الاداء الفنى والتنظيم والوعى على مستوى القارة
أرجو ان أري كل البطولات التي تقام بين الأندية المصرية علي ارض مصر.

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