أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أول الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 24541 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 29687 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 10461 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 5439 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 7832 نقطة.