برلماني : الحوار الوطني خلق تنمية حقيقية للحياة السياسية المصرية

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دعوته الصادقة لإقامة الحوار الوطني، أصبح هناك حوار فعال لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

وقال محمد إسماعيل، خلال لقاء له لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الحوار الوطني خلق تنمية حقيقية للحياة السياسية المصرية، مؤكدا أن الحوار الوطني أوجد فكرة قبول الإختلاف والمناقشة بشكل إيجابي.

البرامج التي تتم بالدولة

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني استطاع أن يكشف أهم الأحزاب السياسية، والتي تشار بقوة وفعالية في البرامج التي تتم بالدولة.