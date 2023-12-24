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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية

محافظ بني سويف يهنئ مسئولي التعليم للتأهل للمسابقة العالمية للمهارات بفرنسا والصين 2024

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة لمسؤولى  التعليم ، بالفوز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"واتحاد الصناعات المصرية ،معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز والتأهل  للتصفيات النهائية في المسابقة العالمية للمهارات "World Skills" المُزمع إقامتها بدولتى فرنسا والصين سبتمبر المُقبل


جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده "وكيل الوزارة محمد عبد التواب" أشار فيه إلى حضوره ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات ، الذي عُقد بمقر مدرسة تكنولوجيا الصناعة بمدينة نصر، وفي حضور الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ولفيف من قيادات الوزارة وممثلي الجهات والشركات الداعمة لمجال التعليم الفني

حيث أشار وكيل الوزارة إلى فوز الطالب فارس أيمن أحمد، بالصف الثالث الثانوي الفني بمدرسة الشهيد محمد صفوت للصناعات المتقدمة  بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مهارة التبريد و التكييف وتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية للمهارات والتي ستقام في دولتي فرنسا والصين خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024
وهنأ وكيل الوزارة الطالب وأسرته وأسرة التعليم الفني على هذا الإنجاز الذي حققه والأداء المشرف خلال المسابقة متمنيا له دوام التوفيق والنجاح ومواصلة التفوق ، معرباً عن شكره وتقديره لقيادات التعليم الفني وفي مقدمتهم: المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ،المهندس مصطفى عبد الحميد مدير التعليم الصناعي بالمديرية ولأبناء بني سويف الذين شاركوا في تحكيم المسابقة على مستوى الجمهورية: المهندس بطرس شفيق بطرس في مهارة تكنولوجيا السيارات ،المهندسة حنان محمد في مهارة تكنولوجيا الشبكات، مطالبا بضرورة المزيد من الجهود وتحقيق مراكز متقدمة على المستوىين المحلي والدولي  

وأضاف وكيل التعليم : تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023 في مهارات ( التبريد و التكييف ،مهارات الطاقة المتجددة ، وإدارة أنظمة شبكات التكنولوجيا ، صناعة المجوهرات والخراطة ، وتكنولوجيا السيارات والميكاترونيكس، والتركيبات الكهربائية ، والميكانيكا الصناعية ، وكابلات شبكة المعلومات، وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي) حيث تأهل الطالب "فارس" ضمن 75 طالبا وطالبة وصلوا للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي تمت الخميس 21 ديسمبر الجاري وحقق المركز الثاني في مهارة التبريد و التكييف ، حيث تستهدف المسابقة تنمية مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لدى الطلاب

 

 


 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور عمرو بصيلة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بني سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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