بعد تهديد الحرس الثوري.. كيف يمكن أن تصل الحرب إلى البحر المتوسط؟

تتواصل العمليات العسكرية الغاشمة على قطاع غزة والتي تسببت في استشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني وجرح وإصابة أكثر من 53 ألفا معظمهم من الأطفال والنساء.

اتساع نطاق الحرب

تشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن حرب إسرائيل ضد ليست ضد شعب غزة، متهماً إيران بتمويل "حماس" و"حزب الله" و"أنصار الله".

وأضاف جالانت، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، مؤخرا أن "التمويل لغزة كان يستخدم لبناء الأنفاق"، مؤكدا أن بلاده "نجحت في تدمير البنى التحتية لحماس وفككت الكتائب التي تعمل على الأرض"، على حد قوله.

وتابع: "سنخلق واقعا جديدا وسنستعيد الأمن في المنطقة وسندفع قوات "حزب الله" بعيدا عن حدودنا الشمالية"، مردفا: "أفعال الحوثيين (جماعة أنصار الله) تهدد الملاحة البحرية وإطلاق مسيراتهم نحو إسرائيل يهدد بتوسيع الحرب"، متعهدا بالانتصار على كل الجبهات.

كما أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، في 10 أكتوبر 2023 ، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويشار إلى أنه قد هدد قائد في الحرس الثوري الإيراني بـ"إغلاق البحر الأبيض المتوسط وممرات مائية أخرى" بسبب الحرب على قطاع غزة، من دون أن يوضح كيف يمكن أن يحدث ذلك.

وقال مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون التنسيقية محمد رضا نقدي، إن البحر المتوسط قد يُغلق إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة.

وأوضح نقدي: "سيتعين عليهم قريبا انتظار إغلاق البحر المتوسط و(مضيق) جبل طارق وممرات مائية أخرى"، وفق وكالة أنباء "تنسيم" الإيرانية.

وتابع: "صار الخليج ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر".

وهاجمت جماعة الحوثي على مدى الشهر الماضي سفنا تجارية تبحر في البحر الأحمر، ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال البيت الأبيض إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأكدت إيران، أن "إسرائيل لا تملك القدرة على العدوان دون الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في تصريحات صحفية، إن "إسرائيل أصبحت مكلفة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة؛ التكلفة المادية والسياسية، وقبل كل شيء، الأخلاقية والاعتبارية، لدى الرأي العام العالمي"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الاثنين، "موقف أمريكا بدعم إسرائيل، والدفاع عن أمنها".

واتهم وزير الدفاع الأمريكي، إيران بدعم هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، بحسب قوله، مشيرا إلى أن أمريكا تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية مستمرة.

وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان أتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وتابع البيان أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية، تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".

وسائل ايران لتهديد مصالح إسرائي ل وأمريكا

في هذا الصدد قال الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، إن ما تقوم به جماعة أنصار الله في اليمن و حزب الله في لبنان وكذلك الفصائل العراقية يهدف في الأساس إلى إيقاف الحرب والدفع بإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة القبول بوقف اطلاق النار، مشيراً إلى أن الحرب تستهدف المدنيين والأبرياء والبنى التحتية و المستشفيات وتدمير المباني السكنية والاحياء .

وأضاف خلال تصريحات لــ "صدى البلد" حزب الله يقصف الأراضي اللبنانية المحتلة المحاذية للحدود كما أنه لم يوسع قصفه لمناطق في فلسطين، أي انه اقتصر على الأراضي اللبنانية المحتلة التي يتواجد فيها بعض المواقع المتقدمة للاستخبارات الإسرائيلية و المواقع العسكرية بالدرجة الأولى وهذا هدفه ، وفيما يخص اليمن هو يضغط برفع التكلفة على الإسرائيليين لدفعهم الى ممارسة المزيد من الضغوط لدفعهم القبول بإطلاق النار، وهم يتحدثون عن ذلك علناً وليس في الخفاء.

واستكمل : أما عن وسائل ايران لتهديد مصالح إسرائيل وأمريكا في البحر المتوسط ، فإن ايران لديها قدرة على ارسال طائرات بدون طيار وطائرات مسيرة، وقدرة ايران للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط متوافرة بسبب تواجد وكلائها في سوريا ولبنان وبالتالي لديها القدرة على الوصول للبحر الأبيض المتوسط بسهولة ، واذا توفرت لديها الإرادة فإنها قادرة على تقديم تهديدات جدية في الحرب.

وتساءل: الولايات المتحدة تقف بقوة خلف المجهود العسكري الإسرائيلي وفقا للتصريحات الأمريكية، فهل ستقوم الولايات المتحدة بضرب اليمن او جماعة انصار الله؟ مشيراً إلى أنه في حال تم الضرب فمن الممكن أن يؤدي إلى تصرف الحوثي لأبعد من ذلك وهذا قد يؤدي إلى اشتعال الحرب و امتداد الصراع سواء اليمن أو حزب الله او حتى الفصائل العراقية ، مؤكداً أن الامر يتوقف حالياً على الأمريكيين و كيف سيتعاملون؟.