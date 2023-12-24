خشية توسيع الحرب|نتنياهو رفض ضرب حزب الله بعد يومين من تصعيد 7 أكتوبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر لها، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع هجوماً على لبنان في 11 أكتوبر الماضي.

وعلقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على ما تم تداوله في صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقناع نتنياهو بعدم مهاجمة "حزب الله" خشية وقوع حرب إقليمية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين كبار لم تسمّهم، قولهم إن نتنياهو منع الهجوم، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، وعدداً آخر من كبار المسئولين في المستوى الأمني الإسرائيلي، دعموا فكرة شنّ هجوم على لبنان، لاعتقادهم أنه سيحدث تغييراً استراتيجياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو خشي فتح جبهة أخرى كبيرة في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولذلك عرقل اتخاذ القرار بشأن الهجوم.

وأقام حكومة طوارئ وأدخل إلى مجلس الحرب كلاً من بيني غانتس وغادي أيزنكوت، اللذين عارضا الهجوم على لبنان، وفضّلا التركيز على الحرب ضد حركة حماس.

