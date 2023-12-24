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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس اقتصادية قناة السويس: حققنا استثمارات بقيمة 4.6 مليار دولار بإجمالي 97 مشروعا

رئيس المنطقة الاقتصادية
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: “إننا نتحدث عن منطقة صناعية متكاملة لوجيستية تضم موانئ وأكثر من منظومة تخدم بعضها البعض، نحقق منها استفادة كبرى، من خلال الاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب مصر والعديد من دول العالم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضا، الموقع الاستراتيجي يحقق مكاسب حقيقية للدولة المصرية”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب طارق نصير، وأكثر من عشرين عضواً لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع: “حققنا استثمارات فعلية تعاقدية نهائية بقيمة 4.6 مليار دولار، بإجمالي 97 مشروعا، منها 7 في الموانئ و 90 في المنطقة الصناعية، ونحتاج إلى 10 أضعاف حصيلة الـ 4.6 مليار”.

وأوضح أنه “يتم العمل على صناعات الحديد والسيراميك والأدوية والملابس والعديد من الصناعات الأخرى الهامة القريبة من ميناء العين السخنة، الوقود الذي سيكون بإمكاننا الاستفادة منه من الهيدروجين الأخضر سوف ينعش الصناعات المكملة المتعلقة بالألواح الشمسية والهواتف وغيرها”.

وواصل بالقول: “نقوي ونعزز إمكانيات منطقة شرق بورسعيد وبجوارها ميناء شرق بورسعيد الحاصل على المركز العاشر عالميا في التعامل مع الحاويات”.

وأضاف: “زرنا 10 بلاد منها الصين والهند للتعاقد مع استثمارات كبرى، بخلاف نجاحنا في ذلك مع دول أخرى”.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس مجلس الشيوخ وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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