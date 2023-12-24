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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأربع لغات.. طلاب مدينة الثقافة والعلوم يرصدون أهم أسباب تجديد الثقة للرئيس السيسي

صدى البلد

أنتج المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر فيديو بأربع لغات يوضح بعض الأسباب التي جعلت المصريين يجددون الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. 

"من مصر أم الدنيا إلى كل الدنيا   
الرسالة التي تضمنها الفيديو باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والألمانية، وتم بثها على المنصات الإعلامية الرقمية لمدينة الثقافة والعلوم جاء نصها كالتالي:

"من مصر أم الدنيا إلى كل الدنيا.. بعد أن تنافس أربعة مرشحين في الانتخابات الرئاسية المصر عام 2024، الشعب يجدد العهد مع الرئيس السيسي.

ومن هذه أهم الأسباب: حافظ على كيان الدولة المصرية، بتخليص مصر من خطر الإرهاب، أسس البنية التحتية القوية اللازمة لتحقيق التنمية في بلادنا، أنشأ العديد من المدن والجامعات الجديدة، استصلح ملايين الأفدنة للزراعة وطور الريف المصري، أحدث طفرة في السياحة والصحة والتعليم، مكن الشباب والمرأة، ورعي ذوي الاحتياجات الخاصة، انتهج سياسة خارجية متوازنة مع دول العالم، واهتمام خاص بالقضايا العربية والإفريقية، قضى على العشوائيات ووفر سكننا أدميا بديلا، طور الجيش المصري فأصبح في ترتيب متقدم بين جيوش العالم..تحيا مصر".

حكاية وطن

من جانبه أكد الإعلامي د.حسين حسني  الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإعلام رئيس المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم - المشرف العام على تنفيذ الفيديو، أن فكرة الفيديو جاءت كنموذج مصغر للتوظيف الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي عبر مخاطبة الرأي العام العالمي بلغته ومنطقه، ليصبح على دراية كاملة بملحمة البناء والتعمير التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الماضية في المجالات كافة.

وأوضح أن ما تحقق في مصر خلال تلك المرحلة بعين المنصفين يمثل إنجازا كبيرا على أي مقياس عادل، وحكاية وطن يجب ألا نتحدث عنها بيننا وبين أنفسنا فقط، بل تستحق أن تروى للعالم أجمع، ليتعرف على الإعجاز الذي حققته مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جدد المصريون تقتهم فيه بناء على الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر بعد ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو، والطفرات الأخرى المنتظرة خلال ولايته الجديدة.  

شباب الجمهورية الجديدة

وبحسب المركز الإعلامي: فإن الطلاب الذين تحدثوا خلال الفيديو هم عينة من الشباب المصري الذين كانوا ولا يزالون شهودا على إنجازات الجمهورية الجديدة.

ووجه المركز الإعلامي الشكر لكل من تعاونوا في إنجاز الفيديو ومنهم الطالبات تقى مجدي رضوان، مريم حنا، نانسي عادل بالمعهد العالي للغات بشيراتون بمصر الجديدة، والدكتور علا الدين ندا، الأستاذ المساعد وكيل المعهد، وأحمد الخطيب مدير إدارة رعاية الطلاب بالمعهد، والطالب أحمد الفرماوي بالمعهد العالي للإعلام بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور راضي عطوة نائب رئيس المركز الإعلامي.  

فيديوهات برسائل أخرى

والجدير بالذكر أن المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم سبق  وأن أنتج فيديو بخمس لغات تزامنا مع بدء تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتلبية نداء الوطن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بكثافة.

كما سبق أن أنتج فيديو آخر بالتزامن مع استضافة مصر القمة العالمية للمناخ cop 27 للترحيب بضيوف مصر المشاركين في القمة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ العام الماضي.


 

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