عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 36 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية وأسيوط

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 36 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 للإزالات والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم لإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.


وأوضح محافظ أسيوط إن الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت إزالة 14 حالة تعدي بالمباني على أراضي حماية النيل على مساحة 181 متر مربع بمركز أسيوط فضلا عن إزالة 22 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 3150 متر مربع بمركز القوصية لافتاً إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية واللواء عبدالرحمن عامر رئيس مركز ومدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وباستخدام معدات الوحدة المحلية.


وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

محافظ أسيوط: انطلاق امتحانات محو الأمية لـ 10453 دارسا في 219 لجنة

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم لمتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام


جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024 أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى 15 مارس الشهر الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتي بدأت في 20 أبريل الجاري وتنتهي في 9 مايو القادم.

IMG-20240430-WA0014
IMG-20240430-WA0014
IMG-20240430-WA0013
IMG-20240430-WA0013
IMG-20240430-WA0011
IMG-20240430-WA0011
IMG-20240430-WA0007
IMG-20240430-WA0007
IMG-20240430-WA0003
IMG-20240430-WA0003
IMG-20240430-WA0005
IMG-20240430-WA0005
أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة بأسيوط إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

بعد حملة "بلاها فراخ".. تراجع جديد في أسعار الدواجن خوفا من مصير الأسماك

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

موضوعات متعلقة

المنشاوي: الابتكار وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة من مبادئ الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط

تموين أسيوط تضبط شخصا يذ.بح حيوانات مريضة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يعلن إطلاق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم خلال أيام

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

رئيس الوزراء ونظيره البيلاروسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

مفاجأة خارج التوقعات| ماذا ينتظر العالم أول مايو المقبل بشأن الذهب؟

تنظيم 113 ألف ندوة لنشر الوعي حول أهمية الصحة الإنجابية بمختلف المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كروب توب أسود .. هند عبد الحليم بإطلالة تشعل السوشيال ميديا

5 أماكن بالجسم تحافظ على ثباته.. رائحة عطرك تدوم طول اليوم

بعد شجاره مع كلوب.. ليفربول يكشف مصير محمد صلاح خلال الموسم المقبل

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

فيديو

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ