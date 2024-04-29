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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم لمتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش استعدادات امتحانات نهاية العام

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للنقل والشهادة الاعدادية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل وتنتهي 23 مايو 2024.

واستعرض الاجتماع جميع الإجراءات اللازمة لسير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب، وذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة ومديري لجان الإدارة ومديري الكنترولات والمطبعة السرية ومسئولي الأمن والمتابعة وشئون الإدارات بالمديرية.


وشدد محافظ أسيوط على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ جميع التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان الامتحانات والتأكيد على جاهزية المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الالتزام بإجراء الامتحانات وفقًا للقواعد المنظمة لها وعدم وجود أية معوقات أمام أعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد المحافظ على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة بإستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب ومواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية.

ووجه بتشكيل لجان المتابعة من قبل مديري الإدارات والتواصل المستمر لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات والتأكيد على جاهزية المديرية واستعدادها الدائم من خلال غرفة العمليات لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها من أجل مرور الامتحانات بكل  انضباط ودقة.

وأكد اللواء عصام سعد على تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لمتابعة الامتحانات على مدار اليوم وإرسال تقارير يومية من كل إدارة بسير أعمال الامتحانات ومتابعة سير اللجان والتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها ويمنع منعًا باتًا دخول أي زائر للمدرسة أثناء انعقادها لافتًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية على الدوام.

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كما استعرض مديري الإدارات التعليمية الإجراءات التي من شأنها ضبط سير الامتحانات والالتزام بكافة التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وتطبيق لائحة الموانع داخل المدارس ومنع استخدام المحمول داخل اللجان للطلاب والمعلمين واتخاذ جميع الاجراءات لتأمين ورقة الامتحان لمنع التسريب وتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب والتعامل بحزم مع المخالفين والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان.

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