سلوفاكيا تعتقل شخصًا بتهمة التهديد بهجوم مثل حادث براج الأخير

أعلنت الشرطة في سلوفاكيا، إلقاء القبض على رجل هدد بتنفيذ حادث إطلاق نار مماثل لما وقع في بالعاصمة التشيكية براج الخميس الماضي.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قالت الشرطة في سلوفاكيا إن رجلاً يبلغ من العمر 64 عامًا تم احتجازه في مدينة زيلينا الشمالية بعد أن اتصل بخدمات الطوارئ مدعيًا أنه ينوي القيام "بما حدث في براج".

ويواجه الآن المحاكمة بتهمة نشر الذعر العام، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عامين.

وفتح طالب النار، الخميس الماضي، في جامعة تشارلز ببراج، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا، وعلى إثرها نفذت الشرطة التشيكية عددًا من الاعتقالات.

وتقول الشرطة السلوفاكية إن الرجل المحتجز هناك اتصل بخدمات الطوارئ في نفس المساء ليقول إنه يريد الحصول على سلاح لتنفيذ مذبحة مماثلة.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر ضباطًا مسلحين بأسلحة آلية وهم يكسرون باب منزله بعد فترة وجيزة ويعتقلونه.