عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم… آخر موعد لاستقبال المستندات المطلوبة لطلاب الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدرت كلية الحقوق جامعة القاهرة، اليوم، إعلانا هاما للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه على جميع الطلاب الذين لم يستوفوا جميع المستندات المطلوبة لقيدهم بالدبلوم وتم استنفاذهم للفترة المحددة بإقرار الاستيفاء سرعة الحضور لإدارة الدراسات العليا فرع الشيخ زايد واستكمال المستندات الناقصة وذلك بحد اقصى اليوم الإثنين.

 

جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر ، أوضح الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.
 

وقد حدد المركز عدة شروط لقبول الطلاب الجدد، حيث يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة  و الأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

إدارة الدراسات العليا التربية للطفولة المبكرة الحقوق جامعة القاهرة الدبلومات الفني الدراسات العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

900 ألف دولار | فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة

ترشيحاتنا

رد حاسم من وكيل فتوح حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب| اعرف الحكاية

في تجربة استثنائية.. مصر تتخلص من كابوس العشوائيات

فيتوريا: جوارديولا من أفضل مدربين العالم.. وهذا رأيي في السعيد وكهربا وشيكابالا

إعلان صادم من الأونروا عن عدد موظفيها الذين راحو ضحية العدوان على غزة

مرسيدس بالمقدمة..حجم مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2023

دعاء لو قلته يرجع الله لك كل ما ضاع منك ويكسبك 650 حسنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

هوت شورت جلد.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بجمالها

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ