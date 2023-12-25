اليوم… آخر موعد لاستقبال المستندات المطلوبة لطلاب الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة

أصدرت كلية الحقوق جامعة القاهرة، اليوم، إعلانا هاما للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه على جميع الطلاب الذين لم يستوفوا جميع المستندات المطلوبة لقيدهم بالدبلوم وتم استنفاذهم للفترة المحددة بإقرار الاستيفاء سرعة الحضور لإدارة الدراسات العليا فرع الشيخ زايد واستكمال المستندات الناقصة وذلك بحد اقصى اليوم الإثنين.

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، أوضح الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي: بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين)، وبكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.



وقد حدد المركز عدة شروط لقبول الطلاب الجدد، حيث يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة و الأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء، كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.