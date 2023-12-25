محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع فريق ليفربول

نشر موقع ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة مجمعة للاعبي الفريق وهم يحتفلون بـ الكريسماس.





واحتفل المصري محمد صلاح، ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، رفقة لاعبي الرديز بالكريسماس.



وحقق محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول رقم قياسي جديد بتسجيله هدف التعادل لفريقه في مرمى أرسنال، بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 للدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهى الشوط الأول منها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "بهدفه في أرسنال محمد صلاح يصل إلى ١٥١ هدف ويصبح عاشر ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي 🇪🇬👑⚽️"

وتقدم جابرييل ماجليس لصالح آرسنال بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، إلا أن محمد صلاح عاد وعدل النتيجة بهدف عالمي في الدقيقة 29 لصالح ليفربول، بعد مراوغة مدافع آرسنال زيتشينكو ويسدد الكرة بقوة على يسار حارس المرمى رايا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر آرسنال جدول الترتيب بـ39 نقطة.

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