رئيس لجنة تسويق السياحة بالأقصر: مصر تحتاج إلى العديد من الغرف الفندقية..فيديو

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن الدولة المصرية قدمت مجموعة من حزم الدعم لصناعة السياحة، و جميعها بقرارات سيادية، و منها : دعم المنشآت السياحية و الفندقية بفائدة 5 % بقرار رئاسي، من البنك المركزي.

رئيس لجنة تسويق السياحة: الاستثمارات التي تمت في الطرق بمصر، لها دور هام

وأضاف محمد عثمان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن الاستثمارات التي تمت في الطرق بمصر، لها دور هام في التطوير و المحافظة على العملية السياحية داخل مصر .

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر إلى، أن إضافة مطار سفنكس و مطار مرسى علم ، اللذين أصبحا مطارات دولية، أضافا لمصر مكانة سياحية عظيمة.



ولفت محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر إلى، أن مصر تحتاج إلى العديد من الغرف الفندقية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات أصبحت صعبة وتحتاج دعم الدولة، و لا يمكن القيام بها عبر القطاع الخاص فقط.