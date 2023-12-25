تدريب مهني وشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص العمل في الأسكندرية

شاركت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فى مؤتمر دمج وتشغيل الشباب بالاسكندرية ، من خلال مائدتين للحوار ، والتي عقدت بفندق سيسل خلال يومين عمل ، مع عدد من الحكوميين متمثلين فى مديرية العمل، وجهاز تنمية المشروعات، ومديرية التضامن الاجتماعي ، والقطاع الخاص ممثلاً في قطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات والتوظيف والتدريبات المهنية .

وشملت الأهداف الرئيسية للمائدتين فهم ديناميكيات العمل في مصر ، واستكشاف التحديات والاتجاهات والفرص في مجال ريادة الأعمال ، ومناقشة عوامل نجاح مشروعات الشباب ومشاركة الأفكار حول الاستفادة من النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر ، و العقبات التي يواجهها رواد الأعمال الشباب، واستكشاف برامج مثل التدريب المهني والتدريب الداخلي ومبادرات القطاع الخاص لتعزيز فرص التوظيف ، وفي إطار التعاون بين وزارة العمل وهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت وجمعية الريادة للتنمية بمشروع جاهزون للغد .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات المختلفة بهدف تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى المحافظات وتفعيل دور المديرية وأجهزتها لتحقيق ذلك التعاون لتطبيق أحكام القانون .

وأضاف وكيل المديرية أن المائدتين استهدفتا أيضاً تسليط الضوء على التحديات والفرص داخل سوق العمل ، مع التركيز على مشروع دمج وتوظيف الشباب وذلك من خلال فهم المشهد الوظيفي في الإسكندرية.

وتركزت المناقشات حول التحديات التي يواجهها الباحثون عن عمل، مع التركيز على مبادرات مثل التدريب المهني والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص العمل، وجرى عرض فيديو لتوضيح كافة المجالات التي أطلقتها وزارة العمل وجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال كافة المديريات ، وشرح كافة الطرق لتلقي تلك الخدمات من خلال وكيل المديرية ، والذى أكد التعاون من قبل الأطراف المعنية لخدمة الشباب من الجنسين في كافة المجالات التي تساعدهم لدخول لسوق العمل.

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