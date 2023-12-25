تركيا .. زلزال قوي يضرب مركز كارثة القرن

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال جديد في محافظة كهرمان مرعش التركية، في جنوب شرق البلاد.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الهزات في منطقة جوكسون في الساعة 16:37 توقيت تركيا.

ولفتت إلي أن مصدر الزلزال وقع على عمق 11.46 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50 ألف قتيل.