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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فرصة لمحبي السفر والرحلات| تركيا تعفي مواطني دول عربية من تأشيرة السياحة.. تعرف عليها

صور ارشيفية
صور ارشيفية

أعلنت الجريدة الرسمية التركية عن مفاجأة سارة لمحبي السفر والاستكشاف، حيث نشرت مرسومًا رئاسيًا يشكل تحولًا هامًا في سياسة تأشيرة الدخول إلى البلاد. 

ويأتي هذا المرسوم ليعفي مواطني بعض الدول العربية من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول عند زيارة تركيا لأغراض سياحية.
 

الدول المستفيدة

ويشمل هذا الإعفاء مواطني الإمارات، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، وكذلك مواطني الولايات المتحدة وكندا. 

ويمكن لحاملي جوازات السفر العادية من هذه الدول الاستمتاع بفترة تأشيرة دخول تبلغ 90 يومًا في كل فترة 180 يومًا، وفقًا لما أعلنته صحيفة "ترك برس".

تركيا جوازات السفر السفر السياحة الإعفاء

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